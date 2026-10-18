رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی به مجید مجیدی نوشت: بازگو کردن حقایق و ایستادگی در برابر روایت‌های تحریف‌شده استکبار جهانی در آوردگاهی بین‌المللی، جلوه‌ای درخشان از تعهد انسانی و ملی هنرمندی است که هنر را در خدمت حقیقت و کرامت انسان معنا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی به مجید مجیدی نوشت: بازگو کردن حقایق و ایستادگی در برابر روایت‌های تحریف‌شده استکبار جهانی در آوردگاهی بین‌المللی، جلوه‌ای درخشان از تعهد انسانی و ملی هنرمندی است که هنر را در خدمت حقیقت و کرامت انسان معنا کرده است.

متن پیام سردار کارگر به شرح زیر است:

هنرمند فرهیخته و نام‌آشنا

استاد ارجمند جناب آقای مجید مجیدی

با اهداء سلام و تحیات الهی

هنر اصیل و متعهد، آن‌گاه که از جانِ پاک و ضمیر بیدار هنرمندی برمی‌خیزد که درد‌ها و رنج‌های مردمانش را با تمام وجود لمس کرده است، مرز‌های جغرافیایی را درمی‌نوردد و به زبان مشترک همه انسان‌های آزاده تبدیل می‌شود.

مواضع شجاعانه و شرافتمندانه جنابعالی در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان، بار دیگر نشان داد که سینمای راستین ایران، فراتر از ابعاد فرمی و زیبایی‌شناختی، رسالتی عمیق بر دوش دارد و آن روایت مظلومیت توأم با اقتدار ملتی است که پای آرمان‌های انسانی و الهی خود ایستاده است. بازگو کردن حقایق و ایستادگی در برابر روایت‌های تحریف‌شده استکبار جهانی در آوردگاهی بین‌المللی، جلوه‌ای درخشان از تعهد انسانی و ملی هنرمندی است که هنر را در خدمت حقیقت و کرامت انسان معنا کرده است.

بر خود لازم می‌دانم از این اقدام شایسته، ارزشمند، هوشمندانه و برخاسته از فطرت حق‌طلبانه شما، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

توفیق روزافزون، سلامتی و دوام عزت جنابعالی و تمام هنرمندان متعهد این مرز و بوم را در خلق آثار ماندگار و پاسداشت ارزش‌های متعالی انسانی و فرهنگ والای مقاومت، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر