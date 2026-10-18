همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان»، در استان مرکزی، شبکه‌های امید و کودک با پخش مستند‌های نمایشی و میان برنامه‌های موضوعی، به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و نخبگان استان مرکزی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با برگزاری پویش سراسری «ایران جان» با تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و مفاخر استان مرکزی، شبکه امید کنداکتور ویژه‌ای متشکل از مستند‌های نمایشی، پژوهشی و میان‌برنامه‌های موضوعی تدارک دیده است.

این ویژه‌برنامه‌ها از پنجشنبه ۲۵ مهر تا اول آبان پخش می شود و طی آن، ابعاد گوناگونی از تاریخ، هویت و افتخارآفرینان این خطه به تصویر کشیده می‌شود.

مستند «سیاحت‌نامه» هر شب، ساعت ۲۲:۳۰ پخش می‌شود. این مستند سفری تصویری و جذاب به شهرستان‌های استان مرکزی به منظور معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی دارد. از جمله انار و مسجد جامع ساوه، قیزقلعه، باغ شیخ، غار کهک دلیجان، دره چکاب هفتادقله، دره جاسب، و همچنین جاذبه‌های گردشگری شازند و کاروانسرا‌های تاریخی منطقه.

مستند «پس از ۲۲ سال» هر شب ساعت ۲۳:۰۰ با روایتی پرکشش و تکان‌دهنده از زندگی و حماسه‌آفرینی یکی از خلبانان شهید و دلیر استان مرکزی و از همرزمان سرافراز سرلشکر خلبان جواد فکوری روی آنتن می‌رود.

مستند «بانوی سرچشمه» دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌شود. این مستند ادای احترام است به مقام والای معلم شهید «ملیحه عطااللهی» که در حماسه جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مستند «حاضر غائب» سه شنبه ۲۸ مهر ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌شود. این مستند بازتاب پژوهش و تلاش چند دختر جوان پیرامون دانشجومعلمان شهید استان مرکزی است که در دوران دفاع مقدس (عملیات رمضان) به شهادت رسیده و یاد و خاطره آنها با محوریت تجمعات مردمی زنده نگه داشته شده است.

مجموعه فیلر‌های موضوعی شبکه امید با عناوین «دست‌پنجه‌دار»، «دست‌چین»، «است‌مریزاد»، «دستاورد»، «پشت‌گزار» و «مهد مفاخر» نیز به صورت شناور در ساعات مختلف روز‌های برگزاری پویش (۲۵ مهر تا ۱ آبان) میهمان مخاطبان این شبکه خواهد بود.

شبکه کودک نیز در راستای پوشش رویداد «ایران جان» و با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و نخبگان استان‌ها، برنامه‌های متنوعی را با محوریت استان مرکزی پخش می کند.

برنامه «کتاب شیرین» در ۵ قسمت ویژه، با طرح سؤالات و اجرای پلاتو‌های مجری، به‌طور اختصاصی به معرفی مشاهیر، نخبگان، جا‌های دیدنی و جاذبه‌های گردشگری استان مرکزی خواهد پرداخت.

برنامه «دلیران» نیز در همین مناسبت، با نگاهی ویژه به معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های شهرستان تاریخی «ساوه» می‌پردازد.

این برنامه‌ها با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان کودک و نوجوان با میراث فرهنگی و مفاخر استان مرکزی از شبکه‌های تخصصی شبکه کودک پخش خواهد شد.