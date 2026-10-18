تیم منتخب بانوان کارگر استان یزد در مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان کارگر کشور به میزبانی اصفهان به میدان رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی هیأت ورزش کارگری استان یزد: مسابقات تنیس روی میز قهرمانی بانوان کارگر کشور، مرحله نخست انتخابی تیم ملی، روز جمعه ۲۴ مهرماه با حضور ۱۱ تیم از ۱۰ استان کشور و به میزبانی اصفهان در خانه پینگ‌پنگ این شهر برگزار شد.

تیم منتخب استان یزد با نام «توادیزل سازگار» و با ترکیب زیبا حافی، مطهره کارگر و شهناز پاکنژاد، به سرپرستی محبوبه دهستانی به رقابت پرداخت.

در پایان، تیم گلستان عنوان قهرمانی را به دست آورد، تهران دوم شد و تیم‌های هرمزگان و اصفهان به‌صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

حضور نماینده استان یزد در این رقابت‌های کشوری، فرصتی برای کسب تجربه، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و تقویت جایگاه ورزش بانوان کارگر استان در عرصه ملی فراهم کرد.