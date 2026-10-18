به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این بسته‌های حمایتی شامل ۵۰ سبد معیشتی حاوی اقلام ضروری از جمله برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی و رب گوجه‌فرنگی و همچنین ۴۰ بسته مهر تحصیلی شامل کیف و نوشت‌افزار است.

ارزش مجموع این بسته‌های حمایتی حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده که منابع مالی آن از محل فعالیت‌های فرهنگی امامزاده، اجرای نیات واقفان نیک‌اندیش و مشارکت و کمک‌های خیرین تأمین شده است.

طرح قرار دوازدهم با رویکرد ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و با بهره‌گیری از ظرفیت بقاع متبرکه و موقوفات، زمینه‌ای برای خدمت‌رسانی به نیازمندان و گسترش سنت حسنه وقف در جامعه فراهم می‌کند.