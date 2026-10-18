به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا در این مراسم گفت: ایست‌و‌بازرسی شهید صلاحی دشتستان به‌عنوان یکی از سه ایستگاه اصلی استان بوشهر، در مسیر ارتباطی استان‌های جنوبی به مرکز کشور قرار دارد و نقش کلیدی در کنترل تردد خودرو‌های سنگین و کشف محمولات قاچاق ایفا می‌کند. نصب و راه‌اندازی این سامانه آشکارساز، امکان بازرسی غیرتماسی و دقیق محموله‌های عبوری را بدون نیاز به تخلیه بار فراهم می‌سازد.

سردار جلال امینی با اشاره به پیچیدگی روزافزون شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد و اظهار داشت: روش‌های سنتی بازرسی جاده‌ای دیگر پاسخگوی حجم و تنوع قاچاق امروز نیست. سامانه‌های آشکارساز ایکس‌ری، چشم الکترونیکی پلیس در مبادی ورودی و خروجی هستند و اجازه نمی‌دهند هیچ محموله‌ای بدون رصد دقیق از این گلوگاه‌ها عبور کند.

وی افزود: سامانه آشکارساز نصب‌شده در ایست‌و‌بازرسی شهید صلاحی از نوع اسکنر پرسرعت کامیونی است که قادر است یک خودروی سنگین را در مدت ۱۵ ثانیه تا یک دقیقه به‌طور کامل اسکن کند. این دستگاه با تصویربرداری دقیق، توانایی شناسایی محفظه‌های پنهان، جاسازی‌های پیچیده و محمولات غیرمجاز را داراست.