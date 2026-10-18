به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سومین مرحله لیگ دوچرخه‌سواری جاده استان‌های شمالی کشور، یادواره زنده‌یاد جعفر مراد عباسی، با قهرمانی تیم مازندران در شهرستان عباس‌آباد به پایان رسید.

امرجی رئیس هیئت دوچرخه‌سواری عباس‌آباد گفت: این رقابت‌ها با حضور حدود ۷۰ ورزشکار از ۱۵ تیم در رده‌های سنی پیشکسوتان و بزرگسالان و با شرکت رکاب‌زنانی از استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و خراسان شمالی برگزار شد.

وی افزود: مسابقه از میدان خوشامیان کلارآباد آغاز شد و دوچرخه‌سواران پس از طی مسیر منتهی به تنکابن، مسیر برگشت را تا پلاژ پورمهدی در شهرستان عباس‌آباد رکاب زدند.

در رده پیشکسوتان آقایان، ابراهیم‌نژاد اصغری از لاله‌آباد بابل، شمس‌الله مظاهری از رامسر و رضازاده از عباس‌آباد به‌ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در رده بزرگسالان نیز آرتین صدیقی از نکا، مرتضی رضوانی از نکا و میثم جوانمرد از گرگان به‌ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

بر اساس نتایج تیمی اعلام‌شده، مازندران، گلستان و گیلان به‌ترتیب مقام‌های اول تا سوم این دوره از رقابت‌ها را به دست آوردند.

وفایی، نماینده فدراسیون دوچرخه‌سواری کشور، با اشاره به برگزاری رقابت‌های جایزه بزرگ مازندران در عباس‌آباد گفت: این مسابقات با حضور جمعی از ملی‌پوشان و قهرمانان کشور و بدون وقوع حادثه برگزار شد.

وی افزود: آرتین صدیقی، عضو تیم ملی امید کشور از مازندران، موفق به کسب مقام نخست رده بزرگسالان شد.

وفایی در پایان از هیئت دوچرخه‌سواری عباس‌آباد و عوامل اجرایی قدردانی کرد و بر تداوم برگزاری چنین رقابت‌هایی برای ارتقای سطح دوچرخه‌سواری کشور تأکید کرد.

کابلی، سرداور مسابقات نیز با قدردانی از مسئولان، عوامل اجرایی، نیرو‌های امدادی و انتظامی، رسانه‌ها و خانواده زنده‌یاد مراد عباسی، بر تداوم برگزاری رویداد‌های ورزشی در منطقه تأکید کرد.