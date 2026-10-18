در گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد ایران، از زهرا جعفری ندوشن، مدیرکل استاندارد استان یزد، به‌دلیل اقدامات مؤثر در حوزه صرفه‌جویی در مصرف انرژی تقدیر شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی استاندارد استان یزد: در گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد ایران که هم‌زمان با روز جهانی استاندارد برگزار شد، بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد و در راستای قدردانی از اقدامات اثربخش، پایبندی به مأموریت‌های قانونی و ارتقای شاخص‌های کیفیت، از ۱۴ مدیرکل استاندارد استانی در حوزه‌های مختلف عملکردی تقدیر به عمل آمد.



در این مراسم که با حضور فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، مدیران کل برگزیده در حوزه‌های مختلفی از جمله عملکرد، مدیریت منابع، مدیریت بحران، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ایثارگری مورد تقدیر قرار گرفتند.



در این میان، زهرا جعفری ندوشن، مدیرکل استاندارد استان یزد، به‌پاس اقدامات انجام‌شده در حوزه «صرفه‌جویی در مصرف انرژی» به‌عنوان یکی از مدیران کل برگزیده استانی مورد تقدیر قرار گرفت.

این تقدیر، بیانگر توجه به مدیریت بهینه منابع و انرژی و اهمیت اجرای اقدامات مؤثر در راستای ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف سازمانی است.