به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید علی‌اکبر سیدی گفت: پرواز شرکت هواپیمایی اطلس‌ایر روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و این پرواز ساعت ۲۱:۳۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

وی افزود: با اضافه شدن این پرواز به برنامه اعلام‌شده قبلی، تعداد پرواز‌های این هفته در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس به ۱۸ سورتی رسیده و بر این اساس، در تمامی روز‌های هفته پرواز خواهیم داشت.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: در برنامه این هفته، روز‌های شنبه ۲۵ مهر، دوشنبه ۲۷ مهر هرکدام با دو پرواز رفت و برگشت همراه هستند و در سایر روز‌های هفته نیز پرواز در این مسیر برقرار خواهد بود.

سیدی افزود: در صورت استقبال مسافران، پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده در مسیر تهران – بیرجند و بالعکس در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.