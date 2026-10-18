رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه، پرستاری تنها یک خدمت درمانی نبوده بلکه تجسم عینی شفقت الهی و آمیخته با ایثار است، رشته پرستاری را یکی از ارکان وزین و پرافتخار علمی این دانشگاه در مسیر پیوند علم، عمل و اخلاق حرفه‌ای دانست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیژن رنجبر در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار در بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع)، با تبریک این مناسبت به جامعه سلامت و کادر درمان اظهارکرد: روز بزرگداشت مقام پرستار در تقویم ملی، روز شرافت، ایثار و مهربانی ثبت شده است؛ این حرفه مقدس با تمام سختی‌ها، شیفت‌های سنگین و استرس‌های فراوان، موهبتی ارزشمند و مایه افتخار نظام سلامت کشور به شمار می‌رود.

وی با تبیین رسالت‌های آموزشی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: ما در مجموعه دانشگاهی خود، بیش از هر جای دیگری به جایگاه رفیع علم و عمل در کنار یکدیگر واقف هستیم. رشته پرستاری یکی از ارکان وزین و پرافتخار علمی دانشگاه آزاد است و دانشجویان و استادان این رشته علاوه بر آموختن علوم روز مراقبتی، درس بزرگ اخلاق حرفه‌ای، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در بالین بیماران مشق می‌کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب پیرامون شأن والای کادر درمان تصریح کرد: پرستاران دارای نقشی دلسوزانه، ممتد و صبورانه در فرآیند درمان هستند که مرهم آلام روحی بیماران و مانع از غلبه ناامیدی می‌شود؛ کارکردی بی‌بدیل که زمینه آرامش و نزول رحمت الهی را فراهم می‌سازد.

رنجبر با ادای احترام به شهدای جامعه پرستاری و مدافعان سلامت یادآور شد: فداکاری‌های جامعه پرستاری در تمام بزنگاه‌های سخت از دوران همه‌گیری کرونا گرفته تا شرایط بحرانی، تکیه‌گاه محکم سلامت کشور بوده است. ایثار شهدای مدافع سلامت از جمله شهید مرضیه نبوی‌نیا و شهدایی که در جریان حملات و جنگ‌ها در سخت‌ترین شرایط حتی زیر بمباران‌ها به یاری مجروحان و نوزادان شتافتند، جلوه‌های ماندگاری از شجاعت و انسانیت است که هرگز فراموش نخواهد شد.

وی در ادامه با تأکید بر تعهد دانشگاه آزاد اسلامی برای پشتیبانی از این حوزه خاطرنشان کرد: ارتقای سطح کیفی آموزش، فراهم‌سازی زیرساخت‌های پژوهشی و بالینی استاندارد و همچنین حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای پرستاران، از اولویت‌های اساسی دانشگاه است تا این سرمایه‌های انسانی متعهد بتوانند در مسیر ارتقای سلامت عمومی کشور گام بردارند.