با شناسایی و جمع‌آوری ۷ هزار انشعاب غیرمجاز برق در استان مرکزی، افزون بر کاهش تلفات شبکه، شرایط عادلانه‌تر برای بهره‌مندی مشترکان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، در مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، از شناسایی و جمع‌آوری بیش از ۷ هزار انشعاب غیرمجاز برق در استان خبر داد و بر ضرورت مقابله با استفاده غیرقانونی از شبکه برق تأکید کرد.

محمد نیکویی افزود: جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز علاوه بر جلوگیری از استفاده غیرقانونی از انرژی، به کاهش تلفات شبکه، پیشگیری از مشکلات فنی و ایجاد شرایط عادلانه‌تر برای بهره‌مندی مشترکان از برق کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به اجرای طرح ملی مهتاب ابراز داشت: این طرح با هدف ساماندهی انشعاب‌های برق، اصلاح و به‌روزرسانی تجهیزات اندازه‌گیری، شناسایی مصارف غیرمجاز و افزایش نظارت بر شبکه توزیع اجرا می‌شود و نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری و بهبود مدیریت مصرف انرژی دارد.

نیکویی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹ هزار و ۴۷۶ دستگاه کنتور معیوب تعویض و اصلاح و ۱۳ هزار و ۳۲۵ دستگاه کنتور جدید نصب شده است و در همین مدت، ۲ هزار و ۱۴۲ مورد انشعاب دائم و غیردائم تعیین تکلیف شده و ۵۱ هزار و ۳۴۱ مورد تست کنتور با هدف بررسی صحت عملکرد تجهیزات و افزایش دقت اندازه‌گیری مصرف برق انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، نصب ۱۰ هزار و ۹۳۷ دستگاه فیوز محدودکننده و جمع‌آوری بیش از ۶۳ کیلومتر کابل را از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب این طرح برشمرد و گفت: برنامه‌های تست و بازرسی تجهیزات مساجد و آزمون چاه‌های آب نیز در این راستا اجرا شده است.

نیکویی با اشاره به ثبت ۲۶.۷۶ مگاوات کاهش توان مصرفی در نتیجه اقدامات انجام‌شده، گفت: استمرار فعالیت‌های نظارتی، اصلاح تجهیزات، ساماندهی مصارف و شناسایی موارد غیرمجاز، از محور‌های مهم مدیریت مصرف و افزایش کارایی شبکه توزیع برق به شمار می‌رود.