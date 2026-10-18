به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، از هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ یک فرانسه، تیم پاری‌سن‌ژرمن در خانه استراسبورگ به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر یک به برتری دست یافت.

در این بازی جیووانی رینا (۱۷) برای استراسبورگ و ایلیا زابارنی (۷۷)، عثمان دمبله (۸۵) و دزیره دوئه (۳+۹۰) برای PSG گلزنی کردند.

تیم تحت هدایت لوئیس انریکه با این برد ۱۴ امتیازی شد و به صدر جدول رده بندی لوشامپیونه صعود کرد. البته موناکوی ۱۴ امتیازی که پیش از این در صدر بود، هنوز دیدار هفته هفتم را برگزار نکرده است. ضمن اینکه تیم‌های لیل و رن نیز هر کدام با ۱۳ امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

تیم پاری‌سن‌ژرمن سه روز دیگر در سومین دیدار خود در لیگ قهرمانان اروپا باید به مصاف بارسلونا برود.