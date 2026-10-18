به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بهمن نوری در بازدید از مرکز بورس زعفران فاروج گفت: جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی، معدنی و لبنی از سیاست‌های جدی استان در ۲ سال گذشته بوده و زعفران به دلیل ارزش اقتصادی بالا و چالش‌های بازار، جایگاه ویژه‌ای در این برنامه دارد.

وی افزود: حضور دلالان و واسطه‌های متعدد، بخشی از منافع اقتصادی زعفران را از تولیدکنندگان دور می‌کند؛ از این‌ رو، ایجاد بستر عرضه بورسی با هدف شفافیت معاملات و فراهم کردن امکان انتخاب زمان مناسب فروش برای کشاورزان در دستور کار قرار گرفت.

استاندار خراسان‌شمالی ادامه داد: عرضه بورسی می‌تواند با کاهش واسطه‌گری غیرضروری، زمینه افزایش سهم کشاورزان از ارزش افزوده این محصول و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی استان را فراهم کند.

نوری با اشاره به صدور مجوز فعالیت برای ۲ مرکز بورس زعفران در استان گفت: یکی از این مراکز به‌زودی افتتاح می‌شود و ظرفیت توسعه واحد‌های بیشتر برای تکمیل زنجیره نگهداری، عرضه و فروش زعفران نیز وجود دارد.

فاروج از قطب‌های تولید زعفران خراسان‌شمالی است و امسال بیش از سه هزار و ۶۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت این محصول قرار دارد؛ سطحی که پیش‌بینی می‌شود حدود هزار و ۵۰۰ تن گل زعفران از آن برداشت شود.

زعفران، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، از محصولات صادراتی و منابع مهم درآمدی خانوار‌های این شهرستان به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که توسعه زیرساخت‌های نگهداری و عرضه استاندارد می‌تواند به ارتقای ارزش اقتصادی آن کمک کند.