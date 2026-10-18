به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه ۲۶ مهر شاخص کیفی هوا در شهر‌های شوش ۱۷۱، اهواز ۱۵۹، شوشتر ۱۵۷، دزفول ۱۵۶، گتوند ۱۵۵، اندیمشک ۱۵۳ و در هندیجان ۱۵۱ AQI رسید شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

بر اساس این گزارش همچنین شاخص کیفیت آلودگی هوا (AQI) در شهر‌های هویزه ۱۴۸، ملاثانی ۱۴۶، شادگان ۱۳۰ و در بهبهان ۱۱۰ ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.