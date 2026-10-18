در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در کرمان، بر استفاده از شیوه‌های مدرن، معرفی و حفظ اصالت در برند‌های استان کرمان تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، درنشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان رئیس اتاق بازرگانی کرمان با تأکید بر اینکه خلق ارزش، تمایز و توسعه بازار نیازمند توجه ویژه به حوزه برندینگ است، گفت: ویژگی بارز و سرمایه اصلی این استان «اصالت» است که در کنار خلق ارزش می‌تواند به توسعه برندینگ بنگاه‌های اقتصادی این منطقه کمک کند.

مهدی طبیب‌زاده در تشریح ضرورت جبران عقب‌ماندگی استان کرمان در حوزه برندینگ افزود: شهرت جهانی و پیشینه درخشان فرش کرمان در بازار‌های بین‌المللی یک نمونه موفق تاریخی از برندینگ محسوب می‌شود و نشان می‌دهد کرمان پیشینه و اعتبار لازم را دارد.

وی ادامه داد: اکنون باید از این مفهوم اصالت برای معرفی سایر محصولات استان به زبان رقابت‌پذیر و صادراتی در سطح دنیا بهره بگیریم.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به تدوین مسیری هدفمند در جلسات شورا برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: تاکنون موضوعاتی نظیر تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط بحران، شفافیت و سهولت قوانین، توانمندسازی جامع سرمایه انسانی از مقاطع پایه تا مهارتی و توسعه فناوری به‌طور پیوسته دنبال شده است.

طبیب‌زاده همچنین از تغییر رویکرد شورا برای افزایش هم‌فکری خبر داد و گفت: برای اجرای مؤثر این راهبرد، پیشبرد برنامه‌ها بر پایه سیستم اهداف و نتایج کلیدی (OKR) ارزیابی خواهد شد و نظام‌های تشویقی نیز بر مبنای عملکرد واقعی و توسعه بازار بنگاه‌ها تعریف می‌شود تا به‌زودی گزارش ملموس آن به بخش خصوصی و مدیران استان ارائه شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان نیز با اشاره به سهم اندک بنگاه‌های کوچک و متوسط در ارزش‌افزوده بخش صنعت، خواستار تغییر رویکرد به برندینگ از یک هزینه تبلیغاتی به خلق دارایی نامشهود شد.

بتول علیزاده با بیان اینکه برندسازی موفق در فضای اقتصادی نیازمند اعتمادسازی و تکیه بر اصالت محصول است، برای ایجاد تحول ساختاری در این حوزه، پیشنهاد‌های هفت‌گانه‌ای را برای تصویب در شورا ارائه کرد.

وی تصریح کرد: تصویب رویکرد اکوسیستمی به زنجیره توسعه برند به جای رویکرد‌های مقطعی و تعیین متولی و سازوکار هماهنگ‌کننده پاسخ‌گو برای محور‌های پیشنهادی، آغاز طراحی و استقرار آزمایشگاه توسعه برند در مرکز نوآوری مشترک، تعریف پایلوت خدمات پلتفرم‌ها و تخصیص خدمات در بنگاه‌های منتخب، بررسی سازوکار مشوق‌ها و تأمین مالی برندسازی مختص بنگاه‌های کوچک و متوسط، تدوین چارچوب شفافیت تبلیغات و پذیرش برند به عنوان دارایی نامشهود و تصویب الزام استقرار نظام هدف‌گذاری (OKR) و ارائه گزارش پیشرفت ۶ ماهه به شورا از جمله این پیشنهاد‌ها است.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز نبود برندسازی معتبر و روش‌های سنتی عرضه کالا را عامل اصلی ناشناخته ماندن ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی استان دانست و گفت: استان کرمان به اندازه یک کشور ظرفیت کشاورزی، صنعتی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد، اما به دلیل ضعف در برندسازی و کم‌توجهی به بازاریابی مدرن، محصولات شاخصی نظیر پسته و خرما هنوز به شیوه‌های سنتی عرضه می‌شوند و سود حاصل از ارزش افزوده آنها نصیب واسطه‌ها در خارج از استان یا کشور می‌شود.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی با اشاره به لزوم تغییر رویکرد تولیدکنندگان به سرمایه‌گذاری بلندمدت در کیفیت و بسته‌بندی افزود: حتی برخی از واحد‌های صنعتی استان نشان تجاری و نشانی از محل تولید خود روی کالا درج نمی‌کنند؛ بنابراین در کنار راهکار‌های اقتصادی، نیازمند فرهنگ‌سازی برای درک اهمیت تجاری‌سازی و بازاریابی در میان تولیدکنندگان خرد و کلان هستیم.

وی در تشریح نقش دستگاه قضایی در حمایت از اقتصاد خاطرنشان کرد: در صورت وقوع تخلف در یک مجموعه اقتصادی، رویکرد دستگاه قضا تفکیک بین تخلف فرد و اعتبار برند است؛ نباید به واسطه خطای یک شخص، اصل یک نشان تجاری باسابقه و اعتماد عمومی نسبت به آن آسیب ببیند و دستگاه قضایی آماده است سهم خود را در صیانت از نشان‌های تجاری معتبر ایفا کند.