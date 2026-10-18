آیین اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم برگزار و آرای هیات داوران اعلام شد و نمایش تنگه‌ای که تنگه به عنوان اثر برگزیده این دوره معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،تئاتر خیابانی تبریزیم امسال در شرایط ویژه کشور و با محوریت موضوعاتی همچون ایران، جنگ ۱۲ روزه، ماه رمضان، شهدای میناب و روایت زندگی شهدا برگزار شد.

یعقوب هوشیار شهردار تبریز در آیین اختتامیه این دوره از جشنواره اظهار کرد: تبریز به انسان‌های بزرگی که در طول تاریخ در این شهر زیسته‌اند، می‌بالد و ارزشمندی این خاک پاک به آوازه شاعران، عارفان و عالمانی است که در این سرزمین زندگی کردند و مسیر زندگی را به ما آموختند.

وی افزود: پیام این رویداد، هنر و عبور از همه توقف‌ها بود. دشمن تلاش دارد این تصور را نهادینه کند که جنگ در ایران به معنای توقف همه فعالیت‌ها است، اما ما معتقدیم که در چنین شرایطی نیز تحرک و تلاش، مسیر پیشرفت را هموار می‌کند و استمرار می‌بخشد.

هوشیار با تاکید بر جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی گفت: ایران همواره پاینده خواهد ماند و در جهان خواهد درخشید. ما در نظام جدید بین‌المللی جایگاه اصلی خود را تثبیت می‌کنیم و توسعه می‌دهیم.

شهردار تبریز با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری در کشور اظهار کرد: نگاه شهرداری‌ها از ارائه خدمات صرف به سمت فعالیت‌های اجتماعی تغییر کرده است و هنر و تئاتر از برجسته‌ترین محور‌های این رویکرد به شمار می‌روند.

وی افزود: شهرداری تبریز نیز تلاش کرده است حمایت ویژه‌ای از تئاتر داشته باشد و در دوره فعلی، بودجه شهرداری با پیوست فرهنگی تدوین شده است.

هوشیار با اشاره به توجه مدیریت شهری به فعالیت‌های خیابانی خاطرنشان کرد: یکی از رویکرد‌های این حوزه توجه به موضوعات خیابانی بوده است. در همین راستا برنامه‌هایی در حوزه ورزش‌های خیابانی با تاکید بر اهمیت خانواده برگزار کردیم و تئاتر خیابانی نیز یکی دیگر از بخش‌های این رویکرد بود که با حضور هنرمندان شهر‌های مختلف کشور برگزار شد.

مهران رجبی داور هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم نیز اظهار کرد: تبریز با بسیاری از شهر‌های دیگر تفاوت دارد و عظمت این شهر به انسان‌های بزرگی است که در آن پرورش یافته‌اند.

وی با اشاره به آثار اجرا شده در جشنواره افزود: نمایش‌های خیابانی زیبایی را تماشا کردیم. هر روز چهار تا پنج نمایش می‌دیدیم و در پایان شب به جمع‌بندی آثار می‌پرداختیم؛ این روند تا شب گذشته و ساعت‌های پایانی شب ادامه داشت.

داور جشنواره با اشاره به موضوعات مطرح‌ شده در آثار نمایشی گفت: محور آثار پرچم ایران، جنگ ۱۲ روزه، ماه رمضان، میناب و روایت زندگی شهدا بود. این موضوع نشان می‌دهد که هنرمندان ما دریافته‌اند در کجای تاریخ امروز حضور داریم.

رامین راستی دبیر هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم نیز اظهار کرد: در شرایط دشوار جامعه و روز‌هایی که کشور درگیر جنگ است، تلاش کردیم هفتمین دوره این جشنواره را با حضور گسترده‌تر و پربارتر هنرمندان برگزار کنیم.

وی افزود: در مدت فراخوان ۱۰۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از میان آنها ۱۹ اثر به بخش مسابقه راه یافت و ۶ اثر نیز در بخش ویژه تبریز حضور داشت.

راستی افزود: گروه‌های نمایشی از استان‌های بوشهر، یزد، کرمانشاه، کردستان، ایلام، هرمزگان، گیلان، مرکزی، اصفهان، خراسان، خوزستان، تهران، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در این رویداد حضور داشتند.

دبیر هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم خاطرنشان کرد: در این دوره برای نخستین بار اجرا‌های صبحگاهی در مدارس نیز برگزار شد و در مجموع حدود ۱۲۴ نوبت اجرا در ۶۰ مدرسه مناطق کم‌برخوردار تبریز داشتیم که حاصل آن حدود ۷۰ ساعت اجرای نمایش بود.

وی با بیان اینکه این برنامه‌ها با هدف گسترش دسترسی دانش‌آموزان به فعالیت‌های فرهنگی و هنری اجرا شد گفت: حدود ۱۵ هزار شهروند به تماشای نمایش‌های این جشنواره نشستند.

مهدی لزیری رئیس هیات داوران هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم نیز اظهار کرد: این جشنواره که به همت شهرداری تبریز برگزار شد، نشان داد که شهر تنها خیابان و ساختمان نیست، بلکه زندگی مردمانی است که شادی‌ها، رنج‌ها، پرسش‌ها و امید‌های خود را در آن تجربه می‌کنند.

وی با اشاره به حضور گروه‌های نمایشی از نقاط مختلف کشور افزود: گردهمایی گروه‌های هنری از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران، از بخش‌های دلنشین این جشنواره بود. همچنین با همراهی آموزش‌وپرورش، اجرا‌ها به مدارس و میان دانش‌آموزان راه یافت.

رئیس هیات داوران جشنواره ابراز امیدواری کرد که پایان هفتمین دوره این رویداد، زمینه‌ساز شهری باشد که صدای شهروندان را بهتر می‌شنود و جامعه‌ای که رنج‌های مردم را عمیق‌تر درک می‌کند.

لزیری گفت: ایران سرزمین روایت‌های گوناگون است و تبریزیم بهانه‌ای برای نزدیک‌تر شدن دل‌ها است.

برگزیدگان هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم به شرح زیر است:

بخش گریم:

برگزیده‌ای معرفی نشد.

بخش طراحی لباس:

مهسا دهقانی، نمایش «تنگه‌ای که تنگه»

بخش موسیقی:

جایزه ویژه: آمان آبسالان و ابراهیم ابراهیمی، نمایش «بیژن و منیژه»

تقدیر: مهدی حسنی، نمایش «طلای ۲۴»

بخش طراحی فضا:

رتبه اول: مجتبی لاله‌زاری، نمایش «تنگه‌ای که تنگه»

رتبه دوم: کژال راست‌بین، نمایش «میم مثل معلم»

رتبه سوم: سهیلا پورتقی، نمایش «خوان»

بخش طرح و ایده:

رتبه اول: مجتبی لاله‌زاری، نمایش «تنگه‌ای که تنگه»

رتبه دوم مشترک: سعید خیرالهی، نمایش «بیژن و منیژه»؛ شادی غفوریان، نمایش «طلای ۲۴»

رتبه سوم مشترک: سما سیمرغی، نمایش «خوان»؛ مصطفی کولیوندی، نمایش «کوچه ماهرخ بود و فریدون»

تقدیر: نمایش «میم مثل میناب»

بخش کارگردانی:

رتبه اول: مهسا دهقانی، نمایش «تنگه‌ای که تنگه»

رتبه دوم: مریم عبدی، نمایش «بیژن و منیژه»

رتبه سوم مشترک: سما سیمرغی، نمایش «خوان»؛ مالک آبسالان، نمایش «کوچه ماهرخ بود و فریدون»

بخش بازیگری زن:

رتبه اول: زهرا چراغی، نمایش «بیژن و منیژه»

رتبه دوم مشترک: سما سیمرغی، نمایش «خوان»؛ نازیلا امینی، نمایش «شاخابیل»

رتبه سوم مشترک: ماه منیر صادقیان، نمایش «تنگه‌ای که تنگه»؛ زهره حسین‌پور، نمایش «نشونه»

بخش بازیگری مرد:

رتبه اول: مالک آبسالان، نمایش «کوچه ماهرخ»

رتبه دوم مشترک: سعید ذبیحی، نمایش «نجوای خاموش»؛ علی عابدی، نمایش «اثر انگشت»

رتبه سوم مشترک: بهنام کاوه، نمایش «صادق بوره»؛ حسین منظمی، نمایش «طلای ۲۴»

تقدیر: میثم انعامی‌پور، نمایش «نمره ۴»؛ سجاد شنبه‌پور، نمایش «نشونه»

بخش نمایش برگزیده:

نمایش «تنگه‌ای که تنگه»

آثار معرفی‌شده به جشنواره‌های دیگر:

جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان: نمایش «تنگه‌ای که تنگه»

جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر: نمایش «بیژن و منیژه»

جشنواره خیابانی مقاومت: نمایش «خوان» و نمایش «کوچه ماهرخ بود و فریدون»

بخش ویژه «تبریز، شهر دوستدار کودک؛ تبریز، بهشت ماندگار»:

ملیحه واعظی، نمایش «اوز یغما»

نسیم عموزاده، نمایش «نت ناتمام وطن»

جهانگیر چالاکی، نمایش «سرزمین غول‌ها»

سهیلا پورتقی، نمایش «موش موشک‌ها»

حسین صادقی‌اقدم، نمایش «تولکی سنی»

محمود کریمی، نمایش «دادگاه نایلکس»