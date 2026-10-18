مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از برگزاری بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی هم‌زمان با هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهر تا دوم آبان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد گفت: هم‌زمان با آغاز هفته تربیت بدنی، آیین ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای با حضور رؤسای هیئت‌های ورزشی و جمعی از پیشکسوتان ورزش باستانی در زورخانه مبعث یزد برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این آیین را ترویج فرهنگ پهلوانی، گسترش روحیه جوانمردی و آشنایی بیشتر نسل جوان با ورزش‌های اصیل ایرانی عنوان کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد افزود: از ۲۶ مهر تا دوم آبان بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی و جشنواره‌های متنوع در استان برگزار می‌شود تا زمینه توسعه ورزش و افزایش نشاط اجتماعی در میان جوانان و مردم فراهم شود.