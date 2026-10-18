به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران، از حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در برنامه‌های رزمایش مردمی جان‌فدا در ۲۲ شهرستان استان خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه این رزمایش در روز یکشنبه ۲۶ مهر در ساری افزود: این اجتماع از ساعت ۱۴ در حدفاصل میدان امام تا میدان شهید قاسمی برگزار می‌شود و بیش از ۱۳۰ یگان از سراسر استان در آن حضور خواهند داشت.

فرمانده سپاه کربلا مازندران گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و تدبیر استاندار، ادارات و مدارس شهر ساری در روز برگزاری مراسم تعطیل اعلام شده‌اند و پلیس راهور نیز برای مدیریت ترافیک و تسهیل تردد شهروندان، تمهیدات لازم را در مسیر‌های منتهی به مرکز شهر در نظر گرفته است.

جان‌فدا؛ تأکید بر مشارکت مردم در امنیت

سردار موحد با اشاره به تفاوت رزمایش جان‌فدا با رزمایش‌های کلاسیک نظامی اظهار کرد: در شرایطی که به گفته وی، کشور با جنگ شناختی و تلاش برای ایجاد تصویری از جامعه ایرانی به‌عنوان جامعه‌ای خسته و ازهم‌گسسته روبه‌روست، این رزمایش بر مفهوم امنیت مردم‌پایه تأکید دارد.

وی افزود: در این رویکرد، مردم تنها تماشاگر اقتدار نیرو‌های مسلح نیستند، بلکه در دفاع از امنیت و کشور نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به مشارکت بیش از ۳۰۱ هزار نفر در پویش استانی جان‌فدا گفت: بنا بر آمار ارائه‌شده، حدود ۶۵ درصد شرکت‌کنندگان در این پویش، عضویت رسمی در ساختار‌های سازمانی بسیج نداشته‌اند.

موحد افزود: کشاورزان، بازاریان، پزشکان، معلمان و جوانان از جمله اقشار مشارکت‌کننده در این پویش بوده‌اند و حدود ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان نیز آمادگی خود را برای دریافت آموزش نظامی اعلام کرده‌اند.

وی تأکید کرد: امنیت کشور تنها به تجهیزات و توان نظامی متکی نیست و اراده و همراهی مردم نیز در صیانت از آن نقش دارد.

تأکید بر وحدت و همبستگی ملی

فرمانده سپاه کربلا مازندران در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با اشاره به پیشینه تاریخی مازندران و نقش رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس گفت: روحیه ایثار و حضور رزمندگان این خطه در عملیات‌های مختلف و تقدیم هزاران شهید، بخشی از پیشینه مردم مازندران در دفاع از کشور است.

موحد رزمایش جان‌فدا را جلوه‌ای از تداوم این روحیه دانست و افزود: مردم ممکن است در سلایق و دیدگاه‌ها تفاوت داشته باشند و نسبت به برخی مسائل و کاستی‌ها انتقاد‌هایی مطرح کنند، اما در موضوع امنیت ملی و دفاع از سرزمین، حفظ وحدت و همبستگی اهمیت اساسی دارد.

وی در پایان گفت: اجتماع جان‌فدایان مازندران بر مسئولیت ملی مردم در پاسداری از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور تأکید دارد.