ورزش حوزه‌ای مهم و اساسی در جامعه است،حوزه‌ای که هم شور و نشاط را در جامعه به دنبال دارد هم اثری فراگیر در حوزه بهداشت و درمان می‌گذارد.

اصفهان،پیشرو در ورش همگانی و قهرمانی

اصفهان،پیشرو در ورش همگانی و قهرمانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اهمیت ورزش سبب شده تا ۲۶ مهر هرسال به نام روز تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شود.

ورزشی که هم در بعد همگانی و هم قهرمانی طرفداران پرشماری در دنیا و بخصوص ایران دارد.

در این بین اصفهان یکی از استان‌های پیشرو در هر دو بخش است و در بخش قهرمانی و حرفه‌ای در یک دهه اخیر همواره رشد و توسعه چشمگیری داشته به عنوان پایتخت وررش ایران معرفی شده است.

در بعد همگانی هم در سال‌های اخیر ورزش در استان اصفهان فراگیر و رو به رشد بوده است و تا حدودی توانسته جای خود را در سبد زندگی مردم باز کند.