رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد؛ با امضای رئیس‌جمهور، مصوبه جامع تسریع و تسهیل تجارت با ۹ ماده و ۳۰ تبصره وارد فاز اجرایی شد؛ مصوبه‌ای که هدف اصلی آن اصلاح فرآیند‌های تجاری، تعیین مهلت قانونی برای پاسخ‌دهی دستگاه‌های صادرکننده مجوز و پایان دادن به توقف فرسایشی کالا‌ها در مبادی ورودی و خروجی کشور است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری اخبار گمرکی_اقتصادی؛ فرود عسگری در نشست شورای رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، با اعلام این خبرافزود: این مصوبه راهبردی پس از هماهنگی و اخذ موافقت حدود ۲۵ دستگاه متولی صدور مجوز، در تاریخ ۱۶ مهرماه به امضای ریاست محترم جمهور رسیده و اکنون تدوین دستورالعمل‌های اجرایی آن در دستور کار است.

رفع دست‌اندازهای ثبت سفارش و نمونه‌برداری‌های تکراری

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه موضوعاتی چون اصلاح ثبت سفارش، تسریع ترخیص و هم‌راستاسازی فرآیندها با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مصوبه لحاظ شده، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های همجوار و مسئول در امر تجارت مکلف شده‌اند خدمات و استعلامات خود را صرفاً در مهلت‌های زمانی معین ارائه دهند و از هرگونه اقدام موازی و تکراری به‌ویژه در حوزه آزمایش و نمونه‌برداری کالا اکیداً جلوگیری شود.

وی همچنین از تمرکززدایی تشریفات صادراتی خبر داد و گفت: با هدف کاهش ترافیک و توقف در مرزها، صادرکنندگان می‌توانند بخش عمده فرآیندهای گمرکی خود را در گمرکات مبدأ و داخلی به انجام برسانند تا تشریفات مرزی به حداقل برسد.

ترخیص درصدی و بازبینی ارزش گمرکی با مشارکت بخش خصوصی

رئیس کل گمرک ایران در بخش دیگری از سخنان خود، به مطالبات کلیدی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: امکان رسیدگی به درخواست ترخیص درصدی کالاها فراهم است و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی نیز این امکان را دارند تا با ارائه مستندات کارشناسی، درخواست بازبینی ارزش گمرکی کالاها را پیگیری کنند.

عسگری همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت نیروی انسانی گمرکات شمال کشور به دنبال افزایش حجم ورود کالاهای اساسی خبر داد. وی با اشاره به مشکل ایستایی ناوگان صادراتی در مرزها، بخشی از این معضل را ناشی از کندی پذیرش کامیون‌ها توسط کشورهای همسایه دانست و بر پیگیری هم‌زمان دیپلماتیک در کنار اصلاح رویه‌های داخلی تأکید کرد.

رئیس کل گمرک ایران در پایان، ضمن استقبال از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تأمین و استقرار سامانه‌های کنترلی پیشرفته (ایکس‌ری)، تعامل نزدیک میان گمرک، پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران) و نهادهای اجرایی را رمز باز شدن گره‌های تجارت خارجی کشور خواند.