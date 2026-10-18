توقیف پژو پارس عبوری غیربومی حامل ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در قائنات
فرمانده انتظامی شهرستان قائنات، از توقیف یک دستگاه سواری پژو پارس عبوری غیربومی حامل ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
سرهنگ علیرضا فولادی گفت: در راستای برخورد با خودروهای شوتی و مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران انتظامی بخش سده هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از خودرو مقدار ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند و در این رابطه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.