به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ علیرضا فولادی گفت: در راستای برخورد با خودرو‌های شوتی و مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران انتظامی بخش سده هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از خودرو مقدار ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند و در این رابطه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.