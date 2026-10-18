معاون دادستان مرکز استان خوزستان بر ضرورت پایش مستمر بازار و برخورد قاطع با احتکار و گران‌فروشی تاکید کرد و از استقرار ۲ قاضی سیار تعزیرات حکومتی در گشت‌های مشترک نظارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بابک عیوضی معاون دادستان مرکز استان خوزستان بر ضرورت استمرار نظارت‌های میدانی بر بازار تاکید کرد و گفت: رصد و پایش وضعیت توزیع کالا‌ها باید به‌صورت پیوسته انجام شود و با تخلفاتی نظیر کم‌فروشی، احتکار، گران‌فروشی و هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

او با اشاره به مطالبات مردمی از دستگاه‌های متولی افزود: شهروندان از نهاد‌های نظارتی و قضایی انتظار برحقی دارند که با سودجویان و برهم‌زنندگان آرامش بازار مبارزه‌ای جدی و بازدارنده داشته باشند.

عیوضی ادامه داد: پیرو تاکیدات دادستان مرکز استان خوزستان، تمامی نهاد‌های نظارتی موظفند با تعامل و هم‌افزایی حداکثری در برابر مخلان اقتصادی بایستند و در این زمینه هیچ‌گونه عذر و توجیهی پذیرفتنی نخواهد بود.

معاون دادستان مرکز خوزستان گفت: ۲ تن از قضات تعزیرات حکومتی به‌صورت سیار در تیم‌های گشت مشترک نظارتی حضور خواهند داشت و تصمیمات و احکام مقتضی را در محل صادر می‌کنند.