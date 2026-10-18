استاندار کرمان با اشاره به برخورد با کم کاری مدیران گفت: تأمین کالا‌های اساسی و پاسخگویی به مطالبات مردم در اولویت فرمانداران باشد.

تأمین کالا‌های اساسی و پاسخگویی به مطالبات اولویت فرمانداران

تأمین کالا‌های اساسی و پاسخگویی به مطالبات اولویت فرمانداران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت فعالیت مؤثر و مسئولانه فرمانداران سراسر استان، خواستار نظارت جدی بر تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، رسیدگی به مشکلات مردم و برخورد با کم‌کاری مدیران شد

محمدعلی طالبی در همایش فرمانداران استان کرمان، با تأکید بر ضرورت فعالیت فرمانداران فعال، باانگیزه و پاکدست، گفت: فرماندارانی می‌خواهیم که در چارچوب نظام فکری و اجرایی استان حرکت کنند و با جدیت، مسئولیت‌های خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سوخت افزود: در این زمینه حداکثر تلاش خود را برای پیشبرد طرح مناسب به کار گرفتیم، هرچند آنچه اکنون اجرا می‌شود، تمام برنامه موردنظر ما نیست.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به اهمیت داده‌ها در برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری و چراغ راه توسعه هستند، از این رو، بررسی روند جمعیتی مناطق اهمیت ویژه‌ای دارد و همه مسئولان محلی و بخشداران باید در اجرای دقیق و بی‌نقص سرشماری اهتمام جدی داشته باشند.

طالبی تأمین کالا‌های اساسی مردم را از اولویت‌های مهم مدیریت استان دانست و تصریح کرد: تأمین کالا‌های اساسی باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و در صورت بروز کمبود، نایاب شدن کالا‌ها یا افزایش نامتعارف قیمت‌ها، فرماندار شهرستان را مسئول این وضعیت می‌دانم.

در این نشست همچنین مشکلات مربوط به سوخت و آرد در شهرستان‌های استان مطرح و بر ضرورت پیگیری مسائل و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات موجود تأکید شد.