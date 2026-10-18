در ادامه دیدار‌های هفته هفتم فوتبال لیگ برتر انگلیس، تیم صدرنشین منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد به مصاف ایپسوئیچ رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ میهمانش را شکست داد.

ستاره این دیدار ارلینگ هالند بود که دو بار در دقایق ۳۴ و ۶۹ موفق به گلزنی شد. دیگر گل سیتی را نیز فیل فودن در دقیقه ۱۹ به ثمر رساند.

منچسترسیتی با کسب هفتمین برد پیاپی، ۲۱ امتیازی شد و جایگاه در صدر جدول رده‌بندی را تثبیت کرد. این تیم حالا ۶ امتیاز بیشتر از آرسنال رده دومی دارد، البته آرسنال هنوز دیدار هفته هفتم خود را برگزار نکرده است.

در دیگر بازی حساس تیم لیورپول در خانه برنتفورد ۲ بر یک به پیروزی دست یافت و با ۱۲ امتیاز به رده پنجم صعود کرد. در این بازی کین لویس پاتر در دقیقه ۴۴ برای میزبان گلزنی کرد، اما ویکتور مونیوز در دقیقه ۶۲ و الکساندر ایساک در دقیقه ۷۰ برای لیورپول گلزنی کردند.

در دیگر بازی اورتون در ورزشگاه خانگی خود هیل دیکینسون میزبان چلسی بود.