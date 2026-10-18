رئیس مرکز بهداشت آبادان گفت: یک هزار و ۴۵۸ کیلوگرم بیسکویت تاریخ‌مصرف‌گذشته در یک انبار در این شهرستان کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر روح‌الله شکری رئیس مرکز بهداشت آبادان گفت: پس از پیگیری‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان بهداشت محیط و با همکاری نیرو‌های انتظامی، دادستان و رئیس تعزیرات حکومتی، مقدار یک هزار و ۴۵۸ کیلوگرم بیسکویت تاریخ‌مصرف‌گذشته در یک انبار کشف و ضبط شد.

او افزود: در راستای حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مصرف این مواد غذایی غیربهداشتی، پیگیری‌های قانونی برای برخورد با متخلف بهداشتی انجام شده و پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت آبادان ادامه داد: عموم شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند یا با مراجعه حضوری به مرکز بهداشت، شکایت خود را مطرح کنند تا بدون اغماض با متخلفان بهداشتی برخورد قانونی شود.