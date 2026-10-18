مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از کشت زعفران در ۱۶ حدود هزار و ۲۳۴ هکتار از اراضی استان و پیش بینی افزایش تولید ۹۰ درصدی زعفران در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، درویشی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از این میزان، ۱۶ حدود هزار و ۱۱۵ هکتار بارور و حدود ۱۱۹ هکتار غیربارور است.

وی افزود: با توجه به سطح بارور استان و میانگین عملکرد ۳ کیلوگرم زعفران خشک در هکتار، تولید زعفران خشک خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۸٫۳ تن برآورد می‌شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده، تولید قطعی زعفران خشک استان در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۵٫۳۵۱ تن بوده است که امسال پیش بینی شده این میزان ۹۰ درصد افزایش یابد که البته میزان نهایی تولید به شرایط آب‌وهوایی، وضعیت گل‌دهی و عملکرد مزارع در فصل برداشت بستگی دارد.

درویشی افزود: بر اساس آخرین آمار، شهرستان قاینات با حدود ۴ هزار و ۹۹۸ هکتار، شهرستان سرایان با ۳ هزار و ۴۵۷ هکتار و شهرستان فردوس با ۳ هزار و ۱۷۷ هکتار، سه شهرستان عمده زعفران‌خیز استان به شمار می‌روند.

وی گفت: حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ خانوار در خراسان جنوبی در زمینه کشت و تولید زعفران فعالیت دارند و معیشت بخشی از این خانوار‌ها به تولید این محصول ارزشمند وابسته است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در مهرماه، عملیات اصلی زراعی در مزارع زعفران بر آبیاری گل‌دهی (آبیاری محرک) و کوددهی تکمیلی متمرکز است، افزود: در کنار این دو عملیات اصلی، پایش مستمر وضعیت مزارع، کنترل علف‌های هرز و آفات و آماده‌سازی بهره‌برداران برای برداشت به‌موقع گل نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

درویشی گفت: برداشت زعفران در خراسان جنوبی معمولاً از اواخر مهرماه آغاز می‌شود و با توجه به شرایط اقلیمی و زمان گل‌دهی در شهرستان‌های مختلف، تا آبان‌ماه و گاهی اوایل آذرماه ادامه می‌یابد.