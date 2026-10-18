به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل‌های مخابراتی در سطح شهرستان، دستگیری سارقان در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ با برقراری گشت‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی ۲ سارق را حین سرقت کابل مخابراتی شناسایی و در اقدامی ضربتی آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دزفول عنوان کرد: همچنین یک دستگاه موتورسیکلت پلاک مخدوش بکار رفته در سرقت‌ها و مقادیری کابل مخابراتی از سارقان کشف و ضبط شد.

وی گفت: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت از کابل‌های مخابراتی اعتراف کردند.

سرهنگ بردیا اظهار داشت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.