با هدف ارزیابی میزان آمادگی عوامل اجرایی ،مانورآمادگی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس ستاد انتخابات استان کرمان از برگزاری مانور آمادگی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با هدف ارزیابی میزان آمادگی عوامل اجرایی و بررسی روند اجرای فرایند‌های انتخاباتی خبر داد.

آقای عطاپور با اشاره به اهمیت آمادگی مجموعه‌های اجرایی برای برگزاری انتخابات اظهار کرد: برگزاری این مانور با هدف بررسی هماهنگی میان عوامل اجرایی، ارزیابی زیرساخت‌ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت احتمالی در روند اجرای انتخابات انجام می‌شود.

وی افزود: در این مانور، بخش‌های مختلف مرتبط با فرایند انتخابات مورد بررسی قرار می‌گیرند تا آمادگی عوامل اجرایی برای انجام وظایف محوله و مدیریت شرایط احتمالی ارزیابی شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: آمادگی به‌موقع، آموزش عوامل اجرایی و رفع نواقص احتمالی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اجرای منظم فرایند‌های انتخاباتی کمک کند.

عطاپور در پایان بر ضرورت همکاری و تعامل مجموعه‌های مرتبط برای فراهم‌سازی زمینه برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا تأکید کرد.