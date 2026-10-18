برای دویست و سی و یکمین شب متوالی، خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهر‌های خراسان شمالی بار دیگر صحنه حضور پرشور مردم استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در این اجتماع‌های شبانه، اقشار مختلف مردم از زن و مرد، پیر و جوان، نوجوانان، خانواده‌ها و کودکان، دوشادوش یکدیگر درصحنه حاضر شدند تا بار دیگر نشان دهند که انسجام ملی و ایستادگی در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی، به سرمایه‌ای ماندگار برای ملت ایران تبدیل‌شده است.

مردم بصیر و انقلابی بجنورد، بار دیگر با حضور در اجتماع شبانه مردمی، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

دویست و سی و یکمین شب از حماسه ایستادگی و مقاومت و خونخواهی قائد شهید امت در فاروج