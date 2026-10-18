به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، در پیامی درگذشت «حاجیه خانم سیده پری میری» مادر شهید والامقام «مصطفی بیات» در شهرستان ازنا را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت مصطفی آزاد بخت به شرح زیر است:

بِسْمِ‌اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون

خانواده محترم شهید والامقام «مصطفی بیات»

خبر درگذشت مرحومه مغفوره شادروان «حاجیه خانم سیده پری میری» مادر بزرگوار شهید والامقام «مصطفی بیات» که از نمونه‌های صبر و ایثار بودند، موجب تأثر و تألم گردید.

مادری که خالصانه و برای رضایت حضرت حق، عزیزترین سرمایه خویش را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا نمود تا حافظ و پاسدار نظام و میهن اسلامی باشد.

اینجانب مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان، علو درجات برای آن بانوی مؤمنه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت می‌نمایم.

خداوند رحمان، پاداش صبر و بردباری مادر شهید حماسه‌آفرین را در سرای جاودان، با فضل و کرم خویش به وی عطا فرماید.