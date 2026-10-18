مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون گفت: تعهدات تولید نفت این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن شهرویی افزود: در این مدت علاوه بر رشد تولید نفت، افزایش قابل‌توجه حجم عملیات تعمیرات اساسی، بازسازی و نوسازی تأسیسات و زیرساخت‌های عملیاتی این شرکت نیز رشد قابل‌توجهی داشته است.

وی ادامه داد: در شش ماهه ابتدایی امسال ۹۳ مورد عملیات تعمیر چاه با دستگاه لوله مغزی سیار، ۱۷ مورد عملیات اسیدکاری چاه‌های تزریق پساب، ۳۵ مورد عملیات مشبک‌کاری و نمودارگیری، ۱۹ مورد نصب تسهیلات سرچاهی و اقدامات متعدد اصلاح و ایمن‌سازی تجهیزات سرچاهی انجام شده است.

شهرویی تصریح کرد: این فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵ تا ۴۰ درصدی داشته و نقش مؤثری در نگهداشت ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری چاه‌ها ایفا کرده‌اند.

‎وی عنوان کرد: دطی این مدت، تعمیرات اساسی ۵ ایستگاه گازی، انجام حدود ۴۹ هزار مترمربع آزمون ضخامت‌سنجی، ۱۲۰۰ متر بازرسی چشمی، تعویض ۶ کیلومتر خطوط لوله ارتباطی در واحد‌های بهره‌برداری و نمک‌زدایی، تعویض ۱۲۰۰ متر خطوط لوله فلزی در ایستگاه‌های گازی، تأمین و تعویض ۶۵۰ عدد شیرآلات و تأمین و تعمیر ۱۸۰۰ قطعه صنعتی، از جمله اقدامات شاخص شرکت در حوزه تعمیرات و نگهداشت زیرساخت‌ها بوده است.

‎مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون عنوان کرد: تعمیرات اساسی ۳ مخزن راهبردی، یک مخزن ائتلاف‌کننده ثقلی، ۴ مخزن نوسان‌گیر و ۶ دستگاه نمک‌گیر برقی از دیگر اقدامات مهم شرکت در حوزه بازسازی و نوسازی تأسیسات عملیاتی بوده است که با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، بهبود کیفیت نفت تولیدی و کاهش توقفات ناخواسته انجام شده است.

‎وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه رفع تنگنا‌های عملیاتی و بهبود عملکرد تأسیسات گفت: در این مدت، ۴۶ فقره اصلاحیه فرآورشی با هدف رفع محدودیت‌های عملیاتی، بهینه‌سازی عملکرد تجهیزات و افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات صادر شده است.

به گفته او، همچنین برنامه‌های اصلاح، تعویض، توپکرانی و ایمن‌سازی خطوط لوله با هدف ارتقای ایمنی و پایداری تولید در دستور کار قرار گرفته است.

‎شهرویی تاکید کرد: حفظ ظرفیت تولید، تسریع در تعمیرات اساسی، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری چاه‌ها از اولویت‌های اصلی شرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون از شرکت‌های تابعه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب محسوب می‌شود. شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با پنج شرکت بهره‌برداری نفت و گاز تابعه، بیش از ۷۰ درصد نفت خام ایران را تولید می‌کند.