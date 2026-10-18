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برداشت خیار در ۱۰۰ هکتار از گلخانههای بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس مرکز جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی پیش بینی کرد امسال ۳۰ هزار تن خیار از گلخانههای این بخش برداشت کنند.
برداشت خیار گلخانهای در منطقه توکهور و هشتبندی تا خرداد سال آینده ادامه دارد.
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فاطمه سمندری گفت: محصولهای برداشت شده علاوه بر نیاز استان به سراسر کشور ارسال میشود.
منطقه توکهور و هشتبندی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی خارج از فصل در هرمزگان به است.
توسعه کشت گلخانهای، نقش مهمی در افزایش تولید و تأمین محصولات تازه برای بازارهای مصرف دارد.