به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس مرکز جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی پیش بینی کرد امسال ۳۰ هزار تن خیار از گلخانه‌های این بخش برداشت کنند.

برداشت خیار گلخانه‌ای در منطقه توکهور و هشتبندی تا خرداد سال آینده ادامه دارد.

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فاطمه سمندری گفت: محصول‌های برداشت شده علاوه بر نیاز استان به سراسر کشور ارسال می‌شود.

منطقه توکهور و هشتبندی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی خارج از فصل در هرمزگان به است.

توسعه کشت گلخانه‌ای، نقش مهمی در افزایش تولید و تأمین محصولات تازه برای بازار‌های مصرف دارد.