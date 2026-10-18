به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در یکی از دیدار‌های هفته نهم فوتبال لیگ اسپانیا، تیم بارسلونا از ساعت ۲۰ امشب در خانه بتیس به میدان رفت و مقابل میزبانش به برتری پر گل ۵ بر ۲ رسید و نهمین برد خود را جشن گرفت.

در این بازی لامین یامال (۱۰)، رودری (۴۱)، گابریل ژسوس (۵۱)، اریک گارسیا (۶۲) و دنی اولمو (۸۱) برای بارسلونا و والنتین گومز (۲۷) و عبدالصمد الزالزولی (۵۳) برای بتیس گلزنی کردند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که فاکوندو برنال بازیکن تیم بتیس در دقیقه ۵۴ از زمین اخراج شد تا میزبان ۱۰ نفره به کار ادامه بدهد.

بارسلونا با این برد ۲۷ امتیازی شد و جایگاهش در صدر را تثبیت کرد. بتیس هم با ۱۸ امتیاز در رده سوم باقی ماند.

در دیگر بازی ، تیم اتلتیکومادرید با نتیجه یک بر صفر در خانه اسپانیول به برتری رسید و با ۲۲ امتیاز در رده دوم ایستاد. همچنین جدال تیم‌های ویارئال و الچه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.