سباستین لکورنو نخست وزیر فرانسه گفت که در اعتراضات سراسری روز شنبه در این کشور هزار و ۸۰۰ نفر بازداشت و ۱۵۰ افسر پلیس زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما، لکورنو در دیدار با مامورانی که برای مقابله با اعتراضات به مرکز پاریس اعزام شده بودند، اظهار کرد: اینکه آمار تلفات بالاتر نرفت، یک معجزه است.

این در حالی است که وزارت کشور فرانسه ساعاتی پیش اعلام کرده بود که در جریان اعتراضات شنبه حدود ۴۰۰ نفر بازداشت شدند.

این وزارتخانه تعداد معترضان در روز شنبه را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود، اما سازمان‌دهندگان تظاهرات شمار معترضان در سراسر فرانسه را حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد کردند.

پاریس، تولوز، رن، مارسی، نیس، لیل، تولوز، لیموژ و استراسبورگ از جمله شهر‌هایی بودند که شاهد تظاهرات بود و معترضان و پلیس درگیر شدند و خشونت‌هایی رخ داد.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در برخی شهر‌ها اقداماتی نظیر تلاش برای غارت، درگیری با نیرو‌های امنیتی، به آتش کشیدن تجهیزات شهری و هدف قرار دادن مراکز قدرت و رسانه‌ها رخ داده است. این وزارتخانه ناآرامی‌های مذکور را به جریانی نسبت داد که آن را «چپ افراطی» توصیف کرد.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه در فرانسه «جایی برای خشونت نیست» نوشت: کسانی که دست به تخریب زده‌اند، به مراکز دولتی (استانداری‌ها) و کسب‌وکار‌ها حمله کرده‌اند و حتی ساختمان‌های شهرداری را غارت کرده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات خواهند شد.

ژرالد دارمانن وزیر دادگستری فرانسه نیز اعلام کرد که به دادستان‌ها و مقامات قضایی دستور داده است تا در برابر اعتراضات جاری در سراسر کشور، «واکنشی حقوقی بسیار قاطع» نشان دهند.

اعتراضات فرانسه از ماه گذشته در دبیرستان‌های حومه شمالی پاریس آغاز شد؛ مناطقی که از محروم‌ترین بخش‌های پایتخت فرانسه به شمار می‌روند.

نارضایتی اولیه دانش‌آموزان از غیبت معلمان و وضعیت نامناسب امکانات آموزشی، به‌تدریج گسترش یافت و به جنبشی سراسری علیه نابرابری، کاهش هزینه‌های عمومی و افت استاندارد‌های خدمات عمومی تبدیل شد.