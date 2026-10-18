ملی‌پوش جوان بسکتبال ایران، با ثبت ۱۲ امتیاز، ۸ ریباند و ۶ پاس گل و کسب کارایی ۲۲، نقش مؤثری در پیروزی نانسی مقابل نانتر داشت و عنوان بهترین بازیکن میدان را به خود اختصاص داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال فرانسه، تیم نانسی که محمد امینی، ملی پوش جوان ایرانی را در ترکیب خود دارد با نتیجه ۸۰ بر ۶۵ مقابل نانتر به پیروزی رسید. محمد امینی در این بازی عملکرد درخشانی داشت و با ثبت ۱۲ امتیاز، ۸ ریباند، ۶ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۲ بهترین بازیکن میدان بود. نانسی با کمک درخشش امینی به اولین پیروزی فصل خود دست پیدا کرد. نانسی در هفته پنجم لیگ برتر فرانسه، سوم آبان به مصاف آسول لیون خواهد رفت.