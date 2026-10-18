به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلی‌نژاد اظهار کرد: پس از دریافت گزارش آلودگی خاک در شهرستان امیدیه، کارشناسان محیط زیست موضوع را بررسی کردند و مشخص شد منشا آلودگی، شکستگی خط انتقال پساب واحد‌های نمک‌زدایی مورد استفاده در فرایند تزریق به چاه‌های نفت بوده است.

وی افزود: پس از شناسایی منشا آلودگی، اقدامات اولیه برای مهار و جلوگیری از گسترش آلودگی انجام شد و شرکت‌های نفتی مربوط نیز عملیات پاکسازی محدوده آسیب‌دیده را در دستور کار قرار دادند.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: پایش و نظارت کارشناسان محیط زیست بر روند پاکسازی ادامه دارد و نمونه‌برداری از خاک و منابع آبی منطقه نیز با هدف ارزیابی وضعیت آلودگی و اطمینان از رفع آثار آن در حال انجام است.

وی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از بروز حوادث مشابه گفت: شرکت‌های نفتی باید با تقویت برنامه‌های پایش و تعمیر و نوسازی خطوط انتقال فرسوده، از بروز نشت پساب و آلودگی محیط زیست جلوگیری کنند.

قلی نژاد تصریح کرد: نظارت محیط زیست بر عملیات پاکسازی تا حصول اطمینان از رفع کامل آلودگی ادامه خواهد داشت و وضعیت منطقه بر اساس نتایج بررسی‌ها و نمونه‌برداری‌های کارشناسی ارزیابی می‌شود.

استان خوزستان به‌دلیل برخورداری از میدان‌های نفتی گسترده و تاسیسات متعدد استخراج، بهره‌برداری و انتقال نفت و گاز، همواره با ضرورت نظارت مستمر بر پیامد‌های زیست‌محیطی این فعالیت‌ها مواجه است.