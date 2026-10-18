به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه این رقابتها در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم کوچانوف از اوکراین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در این مرحله بستایف از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر از سد ختاگ کارسانوف از جمهموری آذربایجان گذشت و فینالیست شد. محمدنژاد در این مرحله مقابل آبرامیشویلی از گرجستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت و دومین مدال طلای ایران را ضرب کرد.



