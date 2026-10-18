فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از شناسایی و دستگیری یک زوج سارق لوازم و محتویات داخل خودرو با کشف ۷۵ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از شناسایی و دستگیری یک زوج سارق لوازم و محتویات داخل خودرو با کشف ۷۵ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ اکبر نجفی در این خصوص خصوص گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد لوازم و محتویات داخل خودرو ماموران کلانتری ۱۷ با بررسی دقیق محل وقوع چند سرقت در کوچه و پس کوچه‌های سطح شهر متوجه شدند عاملان اینگونه سرقت‌ها یک زوج جوان هستند که با یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به سرقت میکنند.

وی افزود: در ادامه این زوج سارق با اقدامات اطلاعاتی و پیجویی محله به محله دستگیر و در بازجویی‌های اولیه به ۷۵ فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو به شیوه تخریب ستون و درب خودرو‌ها اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به کشف مقدار قابل توجهی اموال سرقتی شامل اسناد گوشی تلفن همراه پخش خودرو ابزار آلات باند عینک و سایر لوازم از مخفیگاه متهمان و تحویل آنان به مراجع قضایی از شهروندان خواست: از رها کردن مدارک هویتی و اشیای با ارزش داخل خودرو هنگام پارک خودداری و حتی الامکان وسایل نقلیه خود را در نقاط مناسب پرتردد و مجهز به دوربین پارک کنند.