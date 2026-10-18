به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین فارابی، اظهار کرد: در پی وقوع زمین‌لرزه ۳.۴ ریشتری در محدوده بومهن، تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر در آماده‌باش قرار گرفتند و پایش مناطق تحت تأثیر در دستور کار نیروهای امدادی قرار گرفت.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی هلال‌احمر شهرستان پردیس گفت: تیم‌های عملیاتی همچنان در حال پایش منطقه هستند و در صورت دریافت هرگونه گزارش از حادثه یا خسارت، اقدامات امدادی لازم انجام خواهد شد.