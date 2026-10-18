

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی یاحقی، ملی‌پوش ١٧ ساله ایران، با درخشش در مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی جهان در پاراگوئه، مدال طلای ماده ۱۰۰ متر جوانان را از آن خود کرد.

یاحقی پس از درخشش در مراحل مقدماتی و مراحل حذفی، صعود به فینال این رقابت‌ها و قطعی کردن مدال نقره، در دیدار نهایی نیز با غلبه بر حریف نامدار کلمبیایی خود، بر سکوی نخست جهان ایستاد و نامش را در این رشته ماندگار کرد.

این برای نخستین‌بار است که نماینده ایران در مسابقات قهرمانی جهان در این رشته موفق به کسب مدال طلا شد.