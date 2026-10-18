بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر حوالی شهرهای بومهن، رودهن، پردیس و دماوند در شرق استان تهران را به لرزه درآورد.

زلزله ۳.۴ ریشتری در شرق استان تهران؛ بومهن، پردیس و رودهن لرزید

زلزله ۳.۴ ریشتری در شرق استان تهران؛ بومهن، پردیس و رودهن لرزید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۰۴:۱۱:۴۳ بامداد روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در عمق ۹ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

مختصات رومرکز این زلزله در ۳۵.۶۲ درجه شمالی و ۵۱.۸۸ درجه شرقی گزارش شده و کانون آن در فاصله ۱۲ کیلومتری بومهن، ۱۳ کیلومتری رودهن و ۱۵ کیلومتری پردیس در استان تهران به ثبت رسیده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است.