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بامداد امروز زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر حوالی شهرهای بومهن، رودهن، پردیس و دماوند در شرق استان تهران را به لرزه درآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس دادههای ثبتشده در مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه ساعت ۰۴:۱۱:۴۳ بامداد روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در عمق ۹ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.
مختصات رومرکز این زلزله در ۳۵.۶۲ درجه شمالی و ۵۱.۸۸ درجه شرقی گزارش شده و کانون آن در فاصله ۱۲ کیلومتری بومهن، ۱۳ کیلومتری رودهن و ۱۵ کیلومتری پردیس در استان تهران به ثبت رسیده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه اعلام نشده است.