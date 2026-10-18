دیدار‌های رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد کمتر از ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم خواری، علی کرمپور و رضا افشار در اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ در قابت‌های کشتی آزاد کمتر از ۲۳ سال قهرمانی جهان صاحب نشان برنز شدند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، ابراهیم خواری پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب داوینو از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، خواری به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله موکایدا از ژاپن را با نتیجه ۱۵ بر ۴ شکست داد و راهی رده بندی شد. خواری در دیدار رده بندی با نتیجه ۱۲ بر صفر ویزن‌هانت از رومانی را شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی کرمپور در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ بکتمیروف از اتریش را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل باتوچینگگله از چین به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. کرمپور در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد نوردولت سیلبکوف از قزاقستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۲ و ضربه فنی مقابل جیدن جیمز از آمریکا شکست خورد و راهی رده بندی شد. کرمپور در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر یون مارکو از مولداوی را شکست داد و به مدال برنز دست پیدا کرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، رضا افشار در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ مقابل یاگان از ترکیه مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، افشار به گروه بازنده‌ها بازگشت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر دی لئون ترو از مکزیک را شکست داد. افشار در ادامه با نتیجه ۵ بر ۲ یپریمیان از ارمنستان را از پیش روی برداشت و به رده بندی راه پیدا کرد. وی در دیدار رده بندی با نتیجه ۶ بر صفر میهال‌چان از مولداوی را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.