وجود بارش‌های قابل توجه در استان،بخش زیادی از منابع آبی به‌صورت روان‌آب از دسترس خارج می‌شود که برای تأمین پایدار آب آشامیدنی شهرها و روستاها باید تکمیل سدهای نیمه‌تمام با جدیت دنبال شود.

با اشاره به ظرفیت‌های آبی استان و ضرورت مدیریت منابع آب گفت:لرستان از نظر میزان بارندگی در رتبه چهارم یا پنجم قرار دارد و با



استاندار لرستان بیان کرد:

شاخرهی گفت:در دو سال اخیر اقدامات بسیار شاخصی در سدهای نیمه تمام معشوره، مخمل‌کوه، آبسرده انجام شده تا شهرها و روستاهای استان از آب آشامیدنی پایدار برخوردار شوند.



وی با تاکید بر ضرورت نگاه ملی به تأمین اعتبارات طرح‌های آبی استان افزود: توان اعتباری استان به‌تنهایی پاسخگوی هزینه‌های سنگین اجرای طرح‌های بزرگ سدسازی نیست و همراهی وزارت نیرو برای تسریع در تکمیل این طرح ها ضروری است.





شاهرخی

تأکید کرد: هدف از اجرای طرح های آبرسانی روستایی و تکمیل زیرساخت‌های تأمین و ذخیره آب،تأمین آب پایدار برای شهرها و روستاهای لرستان و بهبود شرایط زندگی مردم است و این مسیربا همکاری وزارت نیرو، مجموعه مدیریت استان، سپاه و بسیج سازندگی،با قوت بیشتری ادامه دارد.





استاندار لرستان همچنین بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت خیران برای تکمیل طرح های آبرسانی و تأمین آب پایدار در استان تأکید کرد.

: با همکاری ویژه وزارت نیرو، شرکت آبفا استان و بسیج سازندگی سپاه حضرت اباالفضل (ع) لرستان، استان لرستان رتبه ی اول طرح آبرسانی به روستاها را در کشور کسب کرده‌ است