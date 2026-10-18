به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در راستای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستان ، از دبستان ۶ کلاسه خاتم الانبیا (ص) شهرستان اسفراین بهره برداری شد.

دبستان ۶ کلاسه خاتم الانبیا در زمینی به مساحت ۱۷۱۸ متر مربع در دو طبقه با زیربنای ۷۲۵ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال با مشارکت خیر مدرسه ساز عبدالامام کعبی به نمایندگی از دکتر دریس ساخته شده و جهت بهره‌برداری در اختیار آموزش و پرورش اسفراین قرار گرفته است.