مدیرکل نوسازی مدارس البرز از افتتاح ۲۰ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی با ۲۲۰ کلاس درس و زیربنای ۳۳ هزار مترمربع در قالب مرحله دوم نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، هم‌زمان با سراسر کشور، ۲۰ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در نقاط مختلف استان البرز به بهره‌برداری رسید؛ طرح‌هایی که با هدف توسعه فضاهای آموزشی، بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان و افزایش دسترسی به امکانات آموزشی اجرا شده‌اند.

مسعودی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز، با اشاره به اجرای این طرح‌ها در قالب مرحله دوم نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی اظهار کرد: این مجموعه شامل ۲۲۰ کلاس درس با زیربنای مجموع ۳۳ هزار مترمربع است که بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای آموزشی استان را پوشش دهد.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی در طراحی برخی از این فضاها افزود: در یکی از مدارس تازه‌افتتاح‌شده که به نام «شهید ایران» مزین شده است، ۱۵ کلاس درس به نام ۱۵ سردار شهید جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نام‌گذاری شده و زندگینامه این شهدا نیز در ورودی کلاس‌ها نصب شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس البرز با تأکید بر اهمیت پیوند میان آموزش و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری، این اقدام را فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با زندگی و رشادت‌های شهدا دانست؛ رویکردی که می‌تواند در کنار آموزش علمی، به تقویت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در محیط‌های آموزشی کمک کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان هم با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی البرز گفت: در حال حاضر حدود ۵۳۰ هزار دانش‌آموز در نقاط مختلف استان مشغول به تحصیل هستند و تأمین فضای آموزشی متناسب با این جمعیت، یکی از نیازهای مهم نظام تعلیم و تربیت در البرز به شمار می‌رود.

شعبانی با بیان اینکه با وجود اقدامات انجام‌شده، البرز همچنان از نظر سرانه فضای آموزشی در میان استان‌های کم‌برخوردار کشور قرار دارد، افزود: سرانه فضای آموزشی استان در حال حاضر ۳.۷ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است؛ در حالی که میانگین کشوری به حدود ۵.۵ مترمربع می‌رسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: ارتقای سرانه آموزشی البرز به میانگین کشوری، نیازمند تداوم ساخت مدارس، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق مختلف استان است. افزایش فضاهای استاندارد آموزشی می‌تواند به بهبود کیفیت فرایند یادگیری، کاهش تراکم کلاس‌ها و فراهم‌شدن شرایط مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان کمک کند.

وی افزود: بهره‌برداری از این ۲۰ طرح، گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان البرز محسوب می‌شود؛ با این حال، رشد جمعیت دانش‌آموزی و فاصله موجود میان سرانه فضای آموزشی استان و میانگین کشوری، ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های جدید را دوچندان کرده است.