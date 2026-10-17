مدرس پرستاری در دانشگاه با تأکید بر نقش محبت و همدلی در مراقبت از بیماران، توجه به نیازهای روحی و روانی را در کنار دانش تخصصی، از ارکان اصلی این حرفه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، آقابراری، مدرس پرستاری، در برنامه زنده «امروز البرز» به مناسبت روز پرستار، با اشاره به اهمیت اخلاق حرفه‌ای در نظام سلامت اظهار کرد: پرستاری تنها به دانش علمی و مهارت‌های مراقبتی محدود نمی‌شود، بلکه محبت، همدلی و توجه به نیازهای انسانی بیماران باید در تار و پود وجود پرستار نهادینه شود.

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار به جامعه پرستاری کشور، درباره مسیر ورود خود به این حرفه گفت: سال ۱۳۷۸ وارد رشته پرستاری شدم و اگرچه انتخاب این رشته در ابتدا تا حدی اتفاقی بود، آشنایی بیشتر با اهمیت و جایگاه آن باعث شد با علاقه این مسیر را ادامه دهم.

این مدرس پرستاری، حمایت خانواده را یکی از عوامل مؤثر در ادامه تحصیل و پیشرفت خود دانست و افزود: همراهی و دلگرمی خانواده، انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر علمی و حرفه‌ای من ایجاد کرد.

آقابراری با اشاره به تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تصریح کرد: بهره‌مندی از تجربه استادان برجسته، علاوه بر ارتقای دانش تخصصی، آموخته‌های ارزشمندی در زمینه اخلاق و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای به همراه داشت؛ آموزه‌هایی که در نحوه نگاه به بیماران و مراقبت از آنان نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به آموزش اخلاق از ابتدای ورود دانشجویان به رشته پرستاری گفت: دانشجویان باید از همان مراحل نخست آموزش بیاموزند که مراقبت مؤثر از بیمار، افزون بر رسیدگی به وضعیت جسمی، مستلزم درک شرایط روحی و روانی و توجه به نیازهای عاطفی اوست.

این مدرس پرستاری در پایان با قدردانی از تلاش‌های پرستاران، بر اهمیت تقویت همدلی، مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای در نظام سلامت تأکید کرد و برای فعالان این عرصه سلامتی و موفقیت آرزو کرد.