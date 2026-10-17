نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی، گفت: مهار تورم، تقویت قدرت خرید خانوارها، اجرای قوانین حمایتی و رفع موانع تولید باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، علی حدادی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود به شرایط خاص کشور بازمی‌گردد، اما مدیریت صحیح منابع، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اجرای به‌موقع تصمیم‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم داشته باشد.

وی با انتقاد از ناهماهنگی میان بخش‌های اقتصادی دولت افزود: وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی باید با برنامه‌ای منسجم، برای کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و بهبود وضعیت معیشتی جامعه اقدام کنند. همچنین اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اصلاح سازوکار طرح کالابرگ و بازنگری در دهک‌بندی درآمدی خانوارها باید با هدف توزیع عادلانه حمایت‌ها دنبال شود.

حدادی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی و دامداری تصریح کرد: تأمین به‌موقع آب و برق، پرداخت مطالبات خرید تضمینی محصولات و پشتیبانی از تولیدکنندگان، از الزامات حفظ امنیت غذایی کشور است و دستگاه‌های مسئول باید برای رفع موانع تولید و جلوگیری از شکل‌گیری رانت، اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه استان گفت: احیای واحدهای تولیدی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از فعالیت‌های نوآورانه می‌تواند زمینه اشتغال جوانان و تقویت اقتصاد منطقه را فراهم کند. به گفته وی، نزدیک به ۵۰ شرکت با سرمایه‌گذاری اعلام‌شده حدود هفت هزار میلیارد تومان در منطقه احیا یا فعال شده‌اند و طرح‌های صنعتی متعددی نیز در دست پیگیری است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، مجموعه‌ای از طرح‌های سرمایه‌گذاری در غرب استان البرز می‌تواند طی دو سال آینده زمینه اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر را فراهم کند؛ تحقق این هدف مستلزم تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران است.

حدادی همچنین توسعه زیرساخت‌های برق و راه را از ضرورت‌های رشد اقتصادی منطقه دانست و از اجرای طرح‌های برق‌رسانی در نظرآباد و چهارباغ و اختصاص اعتبار برای بهسازی و توسعه راه‌های روستایی در شهرستان‌های ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ خبر داد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های رسانه‌ای استان البرز اظهار کرد: افزایش امکانات فنی و نیروی انسانی صداوسیمای استان می‌تواند به انعکاس بهتر مطالبات مردم، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی و پوشش مؤثرتر مسائل شهرستان‌های البرز کمک کند.