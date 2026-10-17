حجت الاسلام روحی یزدی: سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۷۶ به کرج ، رویدادی اثرگذار در مسیر توسعه شهر و زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌ها و نیازهای کرج شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، روحی یزدی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی سیمای البرز، سفر ۲۴ مهر ۱۳۷۶ را از رویدادهای ماندگار تاریخ کرج دانست و اظهار کرد: این سفر در شرایطی انجام شد که کرج هنوز به استان تبدیل نشده بود، اما حضور رهبر شهید انقلاب در این شهر، توجه ویژه به جایگاه و اهمیت آن را نشان می‌داد.

وی با اشاره به تعبیر «ایران کوچک» برای کرج افزود: این عنوان بازتابی از تنوع فرهنگی و اجتماعی این شهر است؛ شهری که اقوام و فرهنگ‌های گوناگون را در خود جای داده و از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی برخوردار است.

مسئول هماهنگی مراسم استقبال با تشریح روند آماده‌سازی برنامه‌ها گفت: از روزهای پیش از سفر، مجموعه‌ای از کمیته‌ها برای سازمان‌دهی مراسم تشکیل شد و بخش فرهنگی نیز برنامه‌هایی را برای حضور منسجم مردم تدارک دید. از جمله این اقدامات، آماده‌سازی سرود هم‌خوانی بود که مردم پیش از برگزاری مراسم، در نماز جمعه تمرین کردند.

روحی یزدی ادامه داد: در جریان این سفر، دیدارهایی با مسئولان، علمای منطقه، خانواده‌های شهدا، جانبازان، ورزشکاران و هنرمندان برگزار شد. این برنامه‌ها فرصتی برای ارتباط با گروه‌های مختلف اجتماعی و معرفی چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته کرج فراهم کرد.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم خاطرنشان کرد: اجتماع عمومی در زمین مخابرات، محدوده میدان سپاه، برگزار شد. حضور پرشمار مردم در مسیر حرکت رهبر شهید انقلاب، به‌ویژه در محدوده میدان کرج که امروزه چهارراه امام نامیده می‌شود، موجب ازدحام و تأخیر در رسیدن به محل سخنرانی شد؛ موضوعی که از استقبال چشمگیر شهروندان حکایت داشت.

این کارشناس فرهنگی همچنین به آثار و پیامدهای توسعه‌ای این رویداد اشاره کرد و گفت: در سال‌های بعد، گسترش برخی زیرساخت‌های رسانه‌ای و اداری منطقه، از جمله توسعه صداوسیمای البرز، رادیو کرج و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، در مسیر رشد این منطقه قرار گرفت. ساختمان محل استقرار استانداری که در آن زمان فرمانداری بود نیز توسعه یافت و سالن شهدای دولت در همان دوره آماده شد.

روحی یزدی در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرات دیدار جمع محدودی از افراد با رهبر شهید انقلاب در منزل امام جمعه وقت کرج را یادآور شد و گفت: در آن دیدار نیز موضوع جایگاه کرج و نیازهای اجتماعی این شهر مورد توجه قرار گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: سفر تاریخی سال ۱۳۷۶، افزون بر ثبت خاطراتی ماندگار در حافظه مردم، فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها، مفاخر و هویت فرهنگی کرج بود و از منظر تاریخی، یکی از رویدادهای مهم در بازشناسی جایگاه این شهر به شمار می‌رود