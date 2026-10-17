نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر گفت: از چهار هزار و ۷۰۰ واحد مسکن ملی در شهر خرم آباد،هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در بازدید میدانی از مرحله ی دوم طرح نهضت ملی مسکن کمالوند خرم‌آباد، بر ضرورت رفع موانع موجود و تسریع در روند تکمیل و تحویل واحدها به متقاضیان تأکید کرد.

رضا سپهوند همچنین، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت کاری روند اجرایی و مشکلات زیرساختی مرحله دوم طرح نهضت ملی مسکن خرم‌آباد قرار گرفت.

وی با اشاره به چهار هزار و ۷۰۰ واحد مسکن ملی در شهر خرم آباد گفت: تا کنون هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده و هزار و ۲۰۰ واحد دیگر با پیشرفت کاری ۱۵ تا ۳۵ در حال ساخت است.

سپهوند با اشاره به افزایش تسهیلات بانکی مسکن ملی گفت: این تسهیلات تا ۸۵۰ میلیون تومان است که برای افزایش به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پیگیری خواهیم کرد.