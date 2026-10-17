سرپرست حجاج ایرانی بر استفاده از ظرفیت روحانیان بومی برای زائران خانه خدا و همچنین آموزش تخصصی طلاب در حوزه حج، تاکید کرد و به تبیین برکات سفر رهبر شهید انقلاب به این استان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در سفری یک روزه به خراسان‌شمالی با حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بجنورد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رضا نوری در این دیدار با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به خراسان‌شمالی، افزود: سفر رهبر شهید به استان طی سال ۹۱ سبب شد تا خراسان‌شمالی در شاخص‌های بهداشت و درمان، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

وی با اشاره به وضعیت حوزه‌های علمیه در استان و وجود فقط شش پایه تحصیلی در این منطقه، گفت: طی سفر رهبری به این خطه پایه‌های حوزه‌های علمیه استان به ۱۰ مورد رسید و حتی برخی از دروس خارج نیز در منطقه تدریس شد.

امام جمعه بجنورد با اشاره به تأسیس استان خراسان‌شمالی و تفکیک آن از خراسان بزرگ، افزود: این اقدام سبب شد تا شاخص‌های استان ارتقا یابد و پیشرفت این منطقه انجام شود.

سیدعبدالفتاح نواب نیز گفت: رهبر شهید انقلاب در سفر به هر خطه از ایران اسلامی اقداماتی انجام داده‌اند و اجرای طرح‌هایی را مصوب کردند که پیشرفت چند ساله را در یک دوره کوتاه برای مردم محقق کرده است.

وی با تأکید بر اینکه رهبر شهید انقلاب همواره تأثیرگذار و منشأ خیر و برکت بوده‌اند، افزود: به نقل از دوستان گویا سفر معظم‌له به خراسان‌شمالی این منطقه را در تکمیل و اجرای پروژه‌های مختلف بیشتر از ۲۰ سال جلو انداخته است.

نواب با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت روحانی بومی برای زائران در سفر حج استفاده کنیم، تصریح کرد: از ظرفیت روحانیون پایه ده حوزه علمیه استان برای اعزام در سفر حج استفاده کنیم تا زائران بتوانند در این سفر معنوی از ظرفیت روحانی بومی و هم زبان بهره‌مند شوند.