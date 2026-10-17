به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۷ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و یک دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۲۰ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲

غروب آفتاب: ۱۷ و ۴۰ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و‌ ۵۸ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۱ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: مَن عامَلَ النّاسَ فَلَم یَظلِمهُم و َحَدَّثَهُم فَلَم یَکذِبهُم وَ وَعَدَهُم فَلَم یَخلفهُم فَهُوَ مِمَّن کَمُلَت مُرُوَّتُهُ و َظَهَرَت عَدالَتُهُ و َوَجَبَت اُخُوَّتُهُ وَ حَرُمَت غیبَتُهُ.

هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ نگوید، خلف وعده ننماید، جوانمردیش کامل، عدالتش آشکار، برادرى با او واجب و غیبتش حرام است. (عیون اخبار الرضا ج ۲، ص ۳۰ - نهج الفصاحه ص ۷۲۵، ح ۲۷۶۲)

احکام شرعی:

نماز خواندن به گرد کعبه

سوال) به نظر حضرتعالى خواندن نماز جماعت استداره‌اى در مسجد الحرام صحيح است يا خير؟

جواب) نماز کسانى که پشت سر يا دو طرف امام ايستاده‌اند، صحيح است لکن نماز افرادى که روبروى امام قرار دارند، صحيح نيست. (استفتائات مقام معظم رهبری)